В Думе поддержали инициативы по усилению соцгарантий для судей и аппарата судов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству рекомендовал принять в первом чтении внесенный Верховным Судом РФ пакет законопроектов, направленных на установление дополнительных выплат судьям и работникам аппаратов судов.

Законопроект предусматривает также оптимизацию полномочий аппаратов федеральных судов, исключение из их деятельности финансово-хозяйственных функций и передачу их структурам Судебного департамента при Верховном Суде.

"Судьи и аппараты судов должны быть сосредоточены на своей главной конституционной задаче – качественном и оперативном отправлении правосудия, а не на решении вопросов бухгалтерского учета, госзакупок или ремонта зданий. Передача обеспечивающих и хозяйственных функций Судебному департаменту позволит оптимизировать работу судебной системы и исключить несвойственную судам административную нагрузку", - сказал глава комитета Павел Крашенинников журналистам в понедельник.

Так, проект федерального закона №(64-9) вносит изменения в законодательство о бюджете – в частности, предлагается установить ежемесячную выплату за сложность и напряженность для судей, а для помощников судей и секретарей заседаний – за сложность, напряженность и особый процессуальный статус.

Также в числе предлагаемых законопроектами новелл – передача функций юридического лица федеральных судов (финансового, материально-технического обеспечения, возложенных на аппараты этих судов и не связанных с отправлением правосудия) Судебному департаменту при Верховном Суде и централизация финансово-хозяйственного обеспечения в управлениях департамента в регионах.

Целями такой передачи являются оптимизация функциональных полномочий аппаратов федеральных судов, сокращение количества получателей бюджетных средств с нынешних 321 до 88 и определение управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации в качестве единого органа, уполномоченного реализовать весь спектр финансово-хозяйственной и иной обеспечивающей деятельности в отношении всех федеральных судов, осуществляющих правосудие на территории соответствующего субъекта РФ.

Таким образом, суды будут освобождены от обязанности представлять бюджетную отчетность; вести бюджетный (бухгалтерский) учет финансово-хозяйственной деятельности; обеспечивать своевременность уплаты налоговых платежей, осуществлять инвестиционную деятельность в форме государственных капитальных вложений в строительство, реконструкцию, приобретение зданий, проведение ремонта зданий, сооружений и т. п., – а будут заниматься исключительно осуществлением правосудия, считают разработчики.

Предполагается также передать Судебному департаменту Верховного Суда и его управлениям в субъектах РФ учет операций с денежными средствами, поступающими в рамках осуществления правосудия.