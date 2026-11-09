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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом фондовых индексов на 1%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом фондовых индексов на 1%
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренный рост в ожидании трехсторонней встречи Россия-Украина-США в Абу-Даби 10-11 ноября.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2487,49 пункта (+0,96%), индекс РТС - 954,01 пункта (+0,96%). Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3%; заметно выросли в цене ценные бумаги ГК "Самолет" (+7%).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (+2,9%), "Русала" (+2,8%), "Полюса" (+2,3%), "Аэрофлота" (+2,1%), АФК "Система" (+2%), ВТБ (+1,9%), "Газпрома" (+1,3%), "ИКС 5" (+1,3%), "НЛМК" (+1,1%), "Роснефти" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), "МТС" (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%), "ФосАгро" (+1%), "Татнефти" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), МКПАО "Яндекс" (+0,8%), Сбербанка (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,9%) и Сбербанка (+0,5%).

Подешевели акции МКПАО "ВК" (-1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,4%).

Во "втором эшелоне" обвалились ценные бумаги "Евротранса" (-12,6%) на фоне сообщений о приостановке работы сети АЗС "Трасса".

Совет директоров "Роснефти" принял решение рекомендовать общему собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 9,44 руб. на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 января 2027 года. Внеочередное заочное собрание акционеров для принятия решения по дивидендам созывается на 23 декабря 2026 года. В нем смогут принять участие лица, зарегистрированные в реестре на 29 ноября.

Стороны украинского конфликта очень близки к достижению договоренностей, заявил президент США Дональд Трамп. "Я верю, что мы очень близки к заключению сделки", - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS News. Он отметил, что в ближайшие дни состоится "очень важная встреча". "Я верю, что эта война закончится, и закончится она скоро", - сообщил Трамп. Он добавил, что после завершения конфликта у Украины будет "несколько иная форма".

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что на предстоящих переговорах по урегулированию украинского конфликта может быть достигнут прогресс. "Возможно, завтра в Абу-Даби, когда там будут Джаред (Кушнер - ИФ) и Стив (Уиткофф - ИФ), можно будет добиться некоторого прогресса", - заявил Рубио журналистам. Он отметил, что для начала обсуждения вопроса гарантий безопасности для Украины и Европы, необходимо "преодолеть конфликт". "Все это время, пока мы говорили о российско-украинских отношениях, постоянно поднимался вопрос о необходимости гарантий безопасности. Как будет выглядеть послевоенная инфраструктура безопасности Украины и в более широком смысле Европейского континента", - сказал Рубио.

Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 27 октября по 2 ноября составило 0,04% после роста на 0,08% с 20 по 26 октября, на 0,05% с 13 по 19 октября, на 0,11% с 6 по 12 октября и на 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ), сообщил Росстат. Недельная дефляция в РФ фиксируется впервые с конца августа, но тогда она объяснялась сезонным удешевлением плодоовощной продукции, а сейчас вызвана снижением цен на бензин на 2,04% (цены на дизельное топливо сократились на 0,15%). При этом с начала года бензин подорожал на 16,15%, дизельное топливо - на 13,15%.

Из данных за октябрь и начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 ноября замедлилась до 6,95% с 7,11% на 26 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2025 года.

Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Рынок частично восстановился после обвала на предыдущей сессии; трейдеры раскупали акции чипмейкеров и облачных провайдеров, сильно подешевевшие на опасениях ужесточения регулирования ИИ-сектора после уверенной победы демократов на выборах в конгресс.

Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в октябре увеличилось на максимальные с марта 165 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 65 тыс. Согласно пересмотренным данным, в августе и сентябре в американской экономике прибавилось на 84 тыс. рабочих мест больше, чем сообщалось прежде. Безработица в стране в октябре снизилась до 4,1% с 4,2% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предусматривал сохранение показателя на сентябрьском уровне.

Индекс потребительского доверия в Штатах в ноябре повысился до максимального с августа 51 пункта с 48 пунктов месяцем ранее, свидетельствует предварительный отчет Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали сохранения индикатора на октябрьском уровне.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренный рост (+0,6%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 9 ноября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник также наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Гонконга, материкового Китая, Южной Кореи и Японии подрастают на 0,2-3,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть 9 ноября утром не демонстрируют ярко выраженной динамики после заметного падения на прошлой неделе. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 по Москве снизилась всего на 2 цента, до $98,3 за баррель, при этом фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,5%, до $91,28 за баррель.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что причин для новой эскалации конфликта с Ираном нет, и подчеркнул, что не стремится к этому. "Ну, я не собираюсь этого делать. Я не думаю, что в этом есть какой-то резон", - заявил Трамп в интервью CBS News. По его словам, у Ирана не осталось ядерного материала. "У них нет ничего. Это все похоронено под тоннами камней", - полагает президент.

Президент США также отметил, что в районе горы Пикакс, где якобы находится объект иранской ядерной программы, сейчас мало активности. "Придется ли нам заняться горой Пикакс - мы будем следить за ситуацией. Если бы возникла необходимость заняться горой Пикакс, а сейчас ее нет, мы бы разобрались с этим за час. Все было бы улажено", - отметил Трамп.

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