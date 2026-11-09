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Путин 11 ноября проведет в Москве сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Москве 11 ноября под председательством президента РФ Владимира Путина пройдет сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

"Намечено обсуждение ключевых аспектов взаимодействия и мер по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности ОДКБ, а также актуальных международных и региональных проблем", - сказали в пресс-службе.

Предусмотрено подписание ряда многосторонних документов, в том числе итоговой Декларации и подготовленной по российской инициативе Антитеррористической стратегии ОДКБ до 2030 года, заявили в пресс-службе.

Будет также принято решение о переходе с 1 января 2027 году председательства в Организации от России к Таджикистану, говорится в сообщении.

ОДКБ Владимир Путин
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Путин 11 ноября проведет в Москве сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ

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