В Ленинградской области зафиксировано попадание БПЛА по территории предприятия

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Попадание беспилотников по территории предприятия "КИНЕФ" зафиксировано в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В Киришском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории предприятия "КИНЕФ". Возник пожар. В настоящее время локализован. Последствия устраняются", - написал он в своем канале в Max.

Ранее Дрозденко информировал о ликвидации в ночь на понедельник в Ленинградской области 113 дронов. БПЛА попали в промзону города Кириши.



