Лавров предложил перуанскому коллеге обсудить вопросы двусторонних отношений

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил своему перуанскому визави Карлосу Эспе обсудить вопросы двусторонних отношений, международной и региональной повестки дня.

"Ваш приезд в Москву по поручению президента Кейко Фухимори дает хорошую возможность просмотреть все состояние наших двусторонних отношений, обменяться мнениями о международной, региональной повестке дня, о нашем взаимодействии в ООН и других международных структурах", - сказал Лавров, открывая переговоры в Москве со своим коллегой.

Глава МИД Перу со своей стороны отметил, что перуанское правительство считает "огромным приоритетом" его визит в Москву.

"Наша поездка включает ряд общих тем, таких как торговые отношения, техническое сотрудничество, в частности, военно-техническое сотрудничество, что имеет важное значение для устранения последствий природных катастроф, в частности, такого явления как Эль-Ниньо", - сказал Эспе.

Перуанский министр отметил, что научное сотрудничество также является одной из тем, способных придать динамику двусторонним отношениям.