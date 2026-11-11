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МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок в Польшу

Общественно-политическая обстановка там продолжает деградировать, заявила Захарова

МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок в Польшу
Фото: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - МИД РФ напоминает о рекомендации гражданам России воздержаться от поездок в Польшу, заявила официальный представитель российского министерства Мария Захарова.

"Мы вновь напоминаем о рекомендации Министерства иностранных дел России российским гражданам без крайней необходимости воздержаться от поездок в Польшу", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По словам представителя МИД РФ, "общественно-политическая обстановка там продолжает деградировать".

"Если граждане России уже находятся в Польше, то при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в случае необходимости получения экстренной помощи, будь то консульская помощь, информационная какая-то поддержка, необходимо обратиться в посольство России в Варшаве по телефону горячей линии", - добавила Захарова.

Мария Захарова МИД РФ Польша
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