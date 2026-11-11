В Антарктиде попытаются добыть древнейший лед возрастом около 1,5 млн лет

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российские ученые попытаются найти в Антарктиде древнейший на планете лед с непрерывной информацией об истории климата, чтобы найти в прошлом планеты аналог текущей теплой эпохи, сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров в среду.

Работы в рамках стартовавшей в ноябре 72-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) запланированы в 300 км от станции Восток.

"Есть идея найти там, возможно, самый древний атмосферный лёд на планете возрастом около 1,5 млн лет. В этом сезоне планируем пробурить небольшую скважину до 100 метров глубиной с отбором образцов, которые помогут найти место для будущего более глубокого бурения на Куполе Б", - сказал Макаров журналистам.

Он пояснил, что, хотя ранее ученые уже добывали керны возрастом старше 1 млн лет на станции Восток, они не вполне подходят для климатических реконструкций, так из-за нарушения слоев льда сигнал искажается на уровне 420-450 тыс. лет назад.

При этом текущий уровень углекислого газа в атмосфере Земли существенно превышает показатели предыдущих 800 тыс. - 1 млн лет, а значит, ученым требуется заглянуть дальше в прошлое, чтобы понять причины климатических перестроек планеты.

"Мы вышли за пределы изменчивости, в которой существовала климатическая система планеты на протяжении 800 тыс. - 1 млн лет. Новые данные с Купола Б, эти непрерывные климатические летописи, которые уйдут в прошлое, уверен, более чем на 1 млн - 1,5 млн лет, позволят нам найти аналог такой же тёплой эпохи, в какой мы живём сейчас, чтобы понять, как климат будет меняться в будущем и каким образом мы можем и должны адаптироваться к его изменением", - сказал Макаров.

В целом в ходе 72-й РАЭ запланированы работы по 45 направлениям - от мониторинга природной среды, океанологии и гляциологии до геофизики, геологии, микробиологии и исследований адаптации человека к экстремальным условиям. В частности с борта научно-экспедиционного судна (НЭС) "Академик Фёдоров" планируется изучить структуру водных масс, распространение тёплых глубинных вод, образование антарктических донных вод и взаимодействие океана с атмосферой и морским льдом.

В экспедиции примут участие более 400 полярников из 25 российских научных организаций.

Как сообщалось, "Академик Федоров" с полярниками на борту вышел из Петербурга в Антарктиду в начале ноября. Ожидается, что судно вернется в мае 2027 года. За сезон НЭС посетит четыре круглогодичные российские станции - Прогресс, Мирный, Новолазаревскую и Беллинсгаузен, четыре сезонные базы - Молодёжную, Оазис Бангера, Дружную-4 и Ленинградскую, а также станцию Гора Вечерняя Белорусской антарктической экспедиции.

Российская антарктическая экспедиция - непрерывно работающая экспедиция ААНИИ в Антарктике. В ней участвуют зимовщики и сезонные отряды, работающие антарктическим летом.