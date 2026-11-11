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Закон о раскрытии состава вейпов принят Госдумой

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла единогласно во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о запрете с 1 января 2027 года относить к коммерческой тайне информацию об ингредиентах в составе табачных изделий и никотиносодержащей продукции.

Законом устанавливается, что режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении сведений "о наличии и количестве наименований ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства либо приобретающих такие свойства в результате нагревания и (или) тления".

Закон вступает в силу с 1 января 2027 года.

"Государственная Дума последовательно работает над законами, которые направлены на усиление защиты жизни и здоровья наших граждан, особенно подрастающего поколения, от воздействия различных опасных веществ. Такие нормы должны заработать как можно быстрее. Информация о том, что содержится в составе вейпов и другой табачной продукции, должна быть открытой, а не маскироваться под коммерческую тайну", - сказал, комментируя закон, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума
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Закон о раскрытии состава вейпов принят Госдумой

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