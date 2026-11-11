Мединский в свете территориального вопроса заявил, что каждая пядь российской земли будет ей возвращена

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Вся российская земля в зоне проведения специальной военной операции будет возвращена РФ, заявил помощник президента, глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский.

"Что касается территориальных вопросов, каждая пядь наших земель будет России возвращена. Так либо иначе", - подчеркнул Мединский, говоря журналистам о территориальном вопросе в украинском конфликте.