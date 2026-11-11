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В Кремле не исключили подключения Европы к украинским переговорам на каком-то этапе

В Кремле не исключили подключения Европы к украинским переговорам на каком-то этапе
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Пока нет никакого видения возможного формата общения с представителями Евросоюза по украинскому вопросу, но на каком-то этапе об этом может пойти речь, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Пока никакого видения этого нет", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

"Конечно, на каком-то этапе наверняка об этом может пойти речь, но в настоящий момент мы слышим заявления европейцев, которые не свидетельствуют об их желании внести какой-то вклад в продвижение по мирному треку", - отметил он.

Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что считает нужным согласовать подключение европейской стороны к переговорам в Украине.

"Наша цель - добиться того, чтобы это стало многосторонним форматом", - сказал он на пресс-конференции в Абу-Даби, говоря о возможности участия Европы переговорном процессе.

По его словам, "нам нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров".

Между тем глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о том, что европейцы смогут стать полноценными участниками переговоров по украинскому урегулированию, "когда у них проснется совесть".

Дмитрий Песков Абу-Даби Евросоюз
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