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В Москве раскритиковали планы США по пресечению сухопутного товарооборота Ирана

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Планы США создать специальные силы по отслеживанию и пресечению сухопутного товарооборота Ирана представляют угрозу транспортным путям на Каспии, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Зона ответственности нового подразделения министерства обороны США включает транспортные пути на Каспии. Это являются открытой угрозой правам и интересам суверенных прикаспийских государств, и в этой связи мы подчеркиваем: обеспечение безопасности Каспийского региона - внутреннее дело Каспийской пятерки", - сказала она.

Она подчеркнула, что главной задачей новой структуры Пентагон заявил "пресечение передвижения товаров двойного назначения через границы Ирана".

"Любые попытки реализации заявленных, так называемых, задач потенциально расширят кризис вокруг Ирана на сопредельные регионы", - добавила Захарова.

"Я хотела бы обратить ваше внимание на следующий момент. Министерство обороны США создает военную структуру, ориентированную на контроль над сухопутным товарооборотом Исламской Республики Иран. То есть, таким образом, американские власти открыто подтверждают, что стратегия санкционного удушения неугодных стран, режимов, народов, по существу, приравнивается ими к мерам прямого военного воздействия", - заключила дипломат.

Иран Мария Захарова Пентагон США Каспий МИД
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