Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 18 ноября

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 18 ноября во время рабочего завтрака проинформирует лидера КНР Си Цзиньпина о последних контактах с американской стороной, в том числе с учетом итогов трехсторонней встречи в Абу-Даби, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Эти двусторонние переговоры пройдут на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

"Заканчиваются переговоры в расширенном составе с делегациями, и лидеры переходят за рабочий завтрак, который будет посвящен исключительно внешнеполитической проблематике. Этот завтрак будет в узком составе: президенты и несколько человек с каждой стороны. Весьма узкий состав сейчас как раз и обсуждается, собственно. (Стороны обсудят - ИФ) стратегическое взаимодействие в АТР, естественно, Украина, Корейский полуостров и так далее", - сказал Ушаков.

"Наш президент, безусловно, проинформирует председателя КНР о последних контактах с американской стороной, в том числе с учетом итогов недавней трехсторонней встречи в Абу-Даби, - продолжил он. - И можно предположить, что лидеры обсудят в ходе этого двустороннего контакта и предстоящую затем уже встречу, переговоры в трехстороннем формате с участием президента США".

Двусторонняя встреча лидеров России и КНР, "естественно, не исключает многих дополнительных контактов Путина и Си Цзиньпина в ходе, например, обеда, в ходе общения в других местах", добавил Ушаков.