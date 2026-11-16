Песков оценил как эффективную работу ПВО на фоне ночной атаки БПЛА на Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Кремль оценивает как весьма эффективную работу ПВО на фоне прошедшей в ночь на понедельник атаки дронов на Москву и удара по Крымскому мосту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, массированная была атака дронов. Действительно, по-прежнему продолжают весьма эффективно работать наши средства ПВО. Система работает", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По его словам, "к сожалению, ни одна система в мире не может на сто процентов застраховать на фоне таких массированных ударов различные объекты".

"Но, тем не менее, эффективность очень высокая. И, конечно, речь идет о героическом труде наших пвошников, наших военных", - сказал Песков.

Информация относительно последствий удара по Крымскому мосту последует из Минтранса, добавил пресс-секретарь.

"Там сейчас, насколько я понимаю, происходит оценка незначительных повреждений. Сообщение по мосту продолжается", - сказал Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона летели порядка 600 БПЛА в период с 17:00 15 ноября по 08:00 16 ноября, 191 беспилотник был нейтрализован на подлете к столице.

Глава республики Сергей Аксенов заявил, что ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, движение по нему ограничено ориентировочно до середины понедельника.