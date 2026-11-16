Пункты обогрева разворачивают у Крымского моста со стороны Краснодарского края

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Два пункта обогрева для водителей установят на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, где ограничено движение автомобилей после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в понедельник.

"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева. Один разместят в районе Тамани, второй - рядом с досмотровым комплексом. В них можно будет согреться и выпить горячего чая. Также для водителей установят биотуалеты", - написал Кондратьев в своем канале в Max.

Он порекомендовал водителям учитывать ситуацию при планировании поездки.

Ограничения на проезд по Крымскому мосту были введены после 2:00 мск понедельника. Утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали объект, ведется ликвидация последствий, а возобновление движения по мосту ожидается ориентировочно в середине дня.

Минтранс РФ уточнил, что, по предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет. Движение ограничено по автомобильной части моста, ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме.

Оператор железнодорожных перевозок в Крым сообщил о задержке четырех поездов в сообщении с Крымом. В Минтрансе сообщили, что железнодорожное движение осуществляется штатно.