Покупатели смогут подавать иски о недостатках товара после истечения гарантийного срока

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который разграничивает срок обнаружения недостатков проданного товара и срок исковой давности: покупатель сможет обратиться в суд и после истечения гарантийного срока, если недостатки были обнаружены в его пределах.

Документ (№35414-9) размещен в электронной базе данных парламента.

Сейчас статья 477 Гражданского кодекса устанавливает только сроки, в течение которых должны быть обнаружены недостатки товара: гарантийный срок, срок годности, а если они не установлены - разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю. Может ли покупатель подать иск к продавцу после истечения этих сроков, кодекс прямо не определяет.

Законопроект дополняет статью 477 ГК пунктами, которые снимают эту неопределенность. "Исковые требования, связанные с недостатками товара, обнаруженными в сроки, установленные настоящей статьей, могут быть предъявлены после истечения соответствующего срока в пределах срока исковой давности, исчисляемого по правилам гражданского законодательства со дня, когда указанные недостатки были или должны были быть обнаружены", - говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, законопроект устанавливает, как определять день обнаружения недостатков, им будет считаться день извещения о них продавца, если не доказано иное. Если покупатель не известил продавца или сделал это после истечения срока, ему придется доказать, что недостатки были обнаружены в пределах этого срока.

Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда от 9 июня №38-П. КС признал пункт 2 статьи 477 ГК не соответствующим Конституции в той мере, в какой он порождает неопределенность в вопросе о том, может ли покупатель предъявить иск к продавцу за пределами срока обнаружения недостатков.

"Принятие положений законопроекта позволит устранить выявленную Конституционным Судом РФ неопределенность, повысить предсказуемость разрешения споров, связанных с недостатками проданного товара, и обеспечить баланс прав покупателя и продавца", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.