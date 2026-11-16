На границе с Эстонией останется открытым только грузовой железнодорожный погранпункт в Нарве

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Эстония намерена закрыть пассажирские пограничные переходы на границе с Россией, но оставить открытым грузовой железнодорожный пограничный пункт в Нарве, сообщил ERR министр внутренних дел республики Игорь Таро.

"Через него (погранпункт в Нарве - ИФ) ввозится стратегическое сырье, имеющее важное значение как для Эстонии, так и для Европы. Мы позволим в течение определенного времени продолжать его ввоз, пока предприятия не найдут альтернативы и другие решения. Однако мы никак не можем гарантировать, что сама Россия не предпримет в этом отношении каких-либо действий. Мы лишь со своей стороны не будем закрывать этот пункт", - сказал он.

Правительство Эстонии планирует закрыть границу с Россией в начале декабря. Это будет сделано в связи с попыткой поджога в ночь на субботу, 14 ноября, оборонного предприятия Threod Systems, как утверждает министр, по заказу российских спецслужб. Таро напомнил, что и ранее после различных инцидентов Эстония ограничивала движение через границу и поднимала вопрос о ее полном закрытии.

"Теперь этот момент настал, и для кого-либо не должно стать полной неожиданностью то, что подобное происходит. Эти инциденты достаточно серьезны - мы не можем говорить просто о каких-то провокациях или гибридных атаках. Речь идет все-таки о физических диверсионных актах", - подчеркнул Таро.

Глава МВД отметил, что за время его пребывания с марта 2025 года на посту министра ситуация с движением через границу кардинально изменилась.

"Мы сократили часы работы пограничных пунктов и стали гораздо серьезнее относиться к проверке всех пересекающих границу, чтобы следить за соблюдением санкционного режима. Фактически уже одни только ранее принятые меры сократили это движение более чем на 90% по сравнению с тем, каким оно было до войны", - сказал Таро.

Он посоветовал людям, которые заранее планировали более продолжительные поездки в Россию, например, уже приобрели билеты, изменить свои планы.

"Напрямую попасть туда уже не получится, автобусы туда не ходят, и пешком тоже больше не пройти. Мы заранее предупредили об этом, и я считаю, что этих двух недель должно быть достаточно, чтобы вернуться домой или решить, на какой стороне человек хочет находиться - здесь или там, и разбираться со всеми вытекающими из этого последствиями", - сказал Таро.

Как сообщил ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал, правительство Эстонии примет окончательное решение о закрытии границы с Россией 20 ноября, когда он вернется из США.

Генпрокурор Эстонии Астрид Аси сообщила 15 ноября о задержании восьми граждан Латвии в связи с попыткой поджога 14 ноября здания оборонной компании Threod Systems в муниципалитете Виимси. Нападение не было завершено благодаря вмешательству собственной службы безопасности Threod Systems, пострадавших нет, компания не понесла значительного ущерба в результате попытки поджога. Прокуратура попросила суд арестовать пятерых задержанных из восьми. Расследование проводится в сотрудничестве с латвийским агентством безопасности и прокуратурой Латвии.

Правительство Эстонии заявило о причастности к инциденту российских спецслужб. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет обвинения в диверсиях в свой адрес, в том числе со стороны Эстонии, и считает их голословными, не имеющими никаких доказательств.