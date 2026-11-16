Умер бывший вице-премьер РФ Михаил Полторанин

Михаил Полторанин. 1990 год. Фото: Виталий Савельев/РИА Новости

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - На 87-м году жизни скончался бывший вице-премьер РФ Михаил Полторанин, сообщил "Интерфаксу" его сын Константин.

"Отца не стало сегодня днем. В последнее время он тяжело болел", - сказал Константин Полторанин.

Михаил Полторанин родился 22 ноября 1939 году в Лениногорске Казахской ССР.

Полторанин был корреспондентом различных изданий, в том числе газеты "Правда". В разные годы был главным редактором газеты "Московская правда", министром печати и массовой информации, заместителем председателя правительства РФ, возглавлял специальную комиссию по архивам при президенте России, был народным депутатом СССР и депутатом первого созыва Государственной думы РФ.