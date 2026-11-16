Путин прокомментирует журналистам визит в КНР по завершении всех мероприятий

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поделится с российскими журналистами своими оценками саммита АТЭС и контактов на его "полях" по итогам поездки в Китай, сообщил его помощник Юрий Ушаков.

"Запланировано, что после проведения всех мероприятий в рамках саммита наш президент встретится с российскими журналистами и даст свои оценки, естественно, и самому саммиту, и тем контактам, которые у него состоятся в эти два дня, 18 и 19 ноября", - сказал он.

18 и 19 ноября президент примет участие в саммите АТЭС в Шэньчжэне. Ожидается, что на "полях" мероприятия он проведет ряд двусторонних встреч. Одной из них может стать встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая сейчас находится в стадии проработки. Одним из ключевых мероприятий станет трехсторонняя встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и Трампом.