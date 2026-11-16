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Минобороны РФ заявило о поражении ж/д техники ВСУ в районе Днепропетровска

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в понедельник нанесли удары беспилотниками по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, в районе Днепропетровска, заявило министерство обороны РФ.

"Железнодорожный локомотив в районе ж/д станции "Днепропетровск", используемый в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - сообщило Минобороны РФ о пораженных целях.

По его информации, ударами БПЛА также поражен склад в населенном пункте Новые Петровцы Киевской области, используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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