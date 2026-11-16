Минобороны РФ заявило о поражении ж/д техники ВСУ в районе Днепропетровска

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в понедельник нанесли удары беспилотниками по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, в районе Днепропетровска, заявило министерство обороны РФ.

"Железнодорожный локомотив в районе ж/д станции "Днепропетровск", используемый в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - сообщило Минобороны РФ о пораженных целях.

По его информации, ударами БПЛА также поражен склад в населенном пункте Новые Петровцы Киевской области, используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.