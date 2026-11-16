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В РФ заявили о необходимости как минимум еще одного раунда переговоров по Украине до присоединения европейцев

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Для подключения представителей Европы к переговорам по Украине должен пройти еще один, а возможно, и больше встреч в нынешнем формате, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Для того, чтобы это было согласовано, потребуется много чего сделать и, в частности, наверное, может быть, и пройти еще один и, может быть, не один раунд трехсторонних переговоров", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Юрий Ушаков
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