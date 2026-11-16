Шойгу заявил, что при посредничестве ОАЭ в ходе обменов пленными с Украиной освобождено более 8 тыс. человек

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия благодарна Объединенным Арабским Эмиратам за посреднические гуманитарные усилия в украинском конфликте, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Всё-таки с их участием и при их непосредственной, скажем, заботе освобождено более восьми тысяч. А это восемь тысяч семей, куда вернулись мужья, сыновья, отцы", - сказал Шойгу журналистам в понедельник по итогам визита в ОАЭ.

"Мы поблагодарили наших коллег в Эмиратах за их вклад в украинские дела, в первую очередь за обмен военнопленными", - сказал Шойгу.

"Конечно, это такая большая очень хорошая работа, за что мы безусловно благодарны нашим коллегам", - сказал он.