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Движение по Крымскому мосту возобновлено в реверсивном режиме

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в понедельник вечером после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в Max проинформировал, что движение транспорта организовано в реверсивном режиме.

"Уже собрали ресурсы, проектировщиков и строителей для восстановления. Решаем с руководством регионов вопросы, связанные с логистикой. Всю работу организуем так, как нужно. Уже писал выше, что опыт есть. Все необходимые решения приняты, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены", - добавил он.

Ограничения на проезд по Крымскому мосту были введены после 02:00 по московскому времени понедельника.

Утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали объект, ведется ликвидация последствий.

Минтранс РФ уточнил, что, по предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет. Движение было ограничено по автомобильной части моста, железнодорожное движение осуществляется штатно.

Крымский мост
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Движение по Крымскому мосту возобновлено в реверсивном режиме

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