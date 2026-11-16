В Совбезе РФ назвали неслучайным выбор Абу-Даби для переговоров по Украине

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Абу-Даби был неслучайно выбран для проведения трехсторонних переговоров по Украине.

"Выбрана она не случайно, вы знаете, что предлагалось много других площадок, но, как говорят в спорте - те площадки были заиграны не нашими игроками", - заявил Шойгу журналистам по итогам визита в ОАЭ.

"Та площадка, которая выбрана для трехсторонних переговоров, она обеспечила работу этой группы на очень высоком уровне", - сказал Шойгу.

Переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби состоялись 10-11 ноября.



