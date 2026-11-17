Возобновили работу аэропорты Иванова, Ярославля и шести городов Поволжья

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Вернулись к штатной работе аэропорты Иванова, Ярославля, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары, Ульяновска и Чебоксар, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево), Оренбург, Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Также возобновили обслуживание рейсов аэропорты Иванова (Южный) и Ярославля (Туношна).

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.