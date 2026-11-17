Атакованы заводы в Уфе и Салавате, критических повреждений нет

Над Башкирией ликвидировано за ночь более 50 беспилотников

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Отражена массированная атака БПЛА на промзоны Уфы и Салавата, сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС Башкирии во вторник.

"Силами Министерства обороны, охраны предприятий, мобильными огневыми группами "Барс" сбито более 50 беспилотников. Все заводы работают в штатном режиме, критических повреждений нет", - говорится в сообщении комитета в Max.

Около 04:00 по московскому времени на территории республики объявили беспилотную опасность. В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 08:10 по Москве их сняли.