Время встречи Путина и Трампа "на полях" саммита АТЭС пока неизвестно

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Точное время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита АТЭС пока неизвестно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"По точному времени пока определенности нет. Есть варианты, которые мы бы предпочитали, чтобы это была согласованная встреча, отдельно, спокойно поговорить час, а то и больше. Есть вариант также, ну, где-то уединившись на полях саммита, переговорить: и то, и другое возможно. Посмотрим, как получится", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, у всех участников мероприятия "есть определенные временные слоты, их нужно согласовать".

"Это всегда трудно, потому что и у нас есть другие тоже двусторонние встречи, которые также очень важны. И у Трампа есть другие двусторонние встречи. Это обычная дипломатическая практика, которая случается всегда", - сказал пресс-секретарь российского президента.