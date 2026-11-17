Минобороны заявило об ударах по украинским предприятиям по производству крылатых ракет

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что ночью нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по целям на Украине.

"В результате удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, объекты транспортной инфраструктуры в городах Киев, Запорожье, в Черкасской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Также были поражены объекты энергетики, портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ, сообщило ведомство.