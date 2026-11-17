ФСБ сообщила о предотвращении серии диверсий с применением БПЛА и гидроциклов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении в ряде регионов масштабной серии диверсий, предполагающей атаки на военные и гражданские корабли, а также военные аэродромы.

"В ходе комбинации, реализованной сотрудниками российских органов безопасности, созданы контролируемые условия, в которых завербованные Главным управлением разведки министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины граждане РФ, в несколько этапов получили от противника более 700 кг взрывчатки западного производства, не менее сорока ударных квадрокоптеров и шести гидроциклов, а также большое количество различных комплектующих и специальной аппаратуры для сборки и настройки боевых дронов с целью совершения масштабных террористических актов в нашей стране", - заявили в Центре общественных связей .

По данным спецслужбы, водные мотоциклы планировалось переоборудовать в боевые безэкипажные катера, снаряженные взрывчатым веществом массой 60 кг в тротиловом эквиваленте и использовать их против военных кораблей и гражданских судов, находящихся в акватории Каспийского моря.

"FPV-дроны с управлением на оптоволокне предполагалось разместить в жилом частном секторе Республики Адыгея и Краснодарского края для атак на военные аэродромы, а также объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечении", - сообщили в ФСБ.

В результате оперативных мероприятий в Майкопе, городе Тихорецке Краснодарского края, Кизляре и в Ростове-на-Дону были задержаны четыре члена агентурной группы украинских спецслужб, "еще двое оказавших вооруженное сопротивление были ликвидированы ответным огнем".

Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

При задержании членов агентурной сети был обнаружены и обезврежены готовые к применению боевые безэкипажные катера и ударные FPV-дроны. Также изъяты все доставленные в Россию средства террора, запасные части и специальная аппаратура.

"При этом установлено, что наряду со ставшей уже традиционной практикой их заброски "по воздуху" посредством метеозондов и беспилотных летательных аппаратов(перехвачено более 70 единиц), украинские террористы в очередной раз воспользовались территориями третьих стран, организовав доставку в Россию через государства-транзитеры гидроциклов для подготовки диверсионно-террористических актов", - отметили в ФСБ

Операция продолжалась с начала 2026 года, а в ноябре 2026 года агенты ГУР МОУ и СБУ привели дроны и гидроциклы в боевую готовность и намеревались одномоментно запустить их по выбранным целям, отмечает ЦОС.

"Достоверно известно, что по линии Службы безопасности Украины организацией террористических атак руководил - заместитель руководителя Центра специальных операций "А" бригадный генерал Ульяницкий Н.А., а по линии ГУР МОУ - генерал-майор Лордкепанидзе", - сказано в сообщении.

По предварительной оценке ФСБ, на подготовку диверсий было затрачено не менее 2,5 млн долларов.

Следственным подразделением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 222.1, (незаконное приобретение, хранение и передача взрывчатых веществ) ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК (подготовка к теракту).