Мэром Уфы избран Рустам Шарипов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Уфимский городской совет на внеочередном заседании с участием главы Башкирии Радия Хабирова избрал главой администрации города Рустама Шарипова, сообщает пресс-служба горсовета.

За кандидатуру Шарипова проголосовали 26 из 29 присутствовавших депутатов.

Ранее Шарипов занимал должности главы администрации Бурзянского района Башкирии, с декабря 2019 года работал главой администрации Хайбуллинского района. 1 июня 2026 был назначен исполняющим обязанности мэра Уфы.

14 июля депутаты Уфимского горсовета проголосовали за расторжение контракта с мэром Ратмиром Мавлиевым в связи с прекращением его допуска к государственной тайне. Мавлиев находится под следствием, ему вменяют ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, он участвовал в незаконном отчуждении земельного участка одного из уфимских санаториев площадью более 1,3 тыс. кв. м.