Новак поручил ускорить восстановление НПЗ и выпускать допобъемы внеклассового топлива

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Максимально быстрое восстановление производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов, выпуск дополнительных объемов внеклассового топлива и продолжение импорта нефтепродуктов обозначены приоритетными задачами для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам очередного совещания под председательством вице-премьера РФ Александра Новака.

"Всем профильным ведомствам и отраслевым компаниям необходимо прилагать максимальные усилия для стабильного обеспечения внутреннего спроса. Важно продолжать комплексную работу для сбалансированного функционирования как крупных сетей, так и независимых участников рынка", - приводятся в сообщении слова Новака.

Участие во встрече приняли представители Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Федеральной налоговой службы (ФНС), Минпромторга, Совета Федерации, отраслевых компаний.

В ходе совещания обсуждались меры по ликвидации возникающих локальных дефицитов.

Представители крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) рассказали о принимаемых мерах для стабильного обеспечения топливом внутреннего рынка, в том числе о дополнительных решениях и механизмах. Также были проанализированы поставки нефтепродуктов на заправки ВИНК и независимых участников рынка, обеспечение сельхозпроизводителей необходимыми ресурсами.