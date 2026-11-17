В центре Екатеринбурга запретили продажу алкоголя на Новый год и Рождество

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Мэрия Екатеринбурга запретили продажу алкоголя в центре города в предстоящие праздничные дни. Такое постановление за подписью врио мэра Рустама Галямова опубликовано на сайте горадминистрации.

"Определить, что (...) не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли: 18.12.2026 (день начала праздничных мероприятий - ИФ), 31.12.2026 - 01.01.2027, 06.01.2027 - 07.01.2027 с 09:00 до 22:00 в границах улиц Вайнера - Малышева - 8 Марта - Антона Валека, а также на улице Попова от улицы Вайнера до улицы Хохрякова", - указано в документе.

Такие же ограничения распространяются на 29 декабря, 31 декабря и 1 января, 6 и 7 января в такое же время на территорию ледового городка в парке Маяковского и прилегающие участки, ограниченные переулком Базовым, улицами Ткачей, Яламова и Машинной, а также Ткачей, Восточной, Большакова, Луначарского.