Атаки на Крымский мост не нарушили снабжение Запорожской области

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Снабжение Запорожской области ведется в штатном режиме, несмотря на атаки на Крымский мост, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"По оперативной обстановке на территории области: снабжение региона не нарушено, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме; меры безопасности на трассе Р-280 "Новороссия" усилены. Прошу быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и следовать указаниям сотрудников ДПС", - написал Балицкий в своем канале в мессенджере Мах.

Он добавил, что по поручению правительства РФ принимаются меры по упорядочению автомобильного трафика, а также попросил граждан учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее о том, что атаки на Крымский мост не повлияли на снабжение, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он уточнял, что поставки идут по альтернативным маршрутам, на сухопутном маршруте через регион усилены меры безопасности.

Трасса Р-280 "Новороссия" проходит по территориям Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и Ростовской области от Симферополя до Ростова-на-Дону. Ее протяженность превышает 630 км. Трасса является альтернативным сухопутным маршрутом на Крымский полуостров.

Как сообщалось, в 23:54 мск понедельника движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено. В ночь на вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что мост был вновь атакован. Он призвал жителей и гостей республики воздержаться от поездок в этом направлении.