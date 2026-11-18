Время встречи Путина и Трампа пока не согласовано

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на АТЭС пока не согласовано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока не согласовано. Скорее всего, будут искать какой-то такой проходной вариант "на ногах", если не договорятся о чем-то еще", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", согласовано ли уже время встречи Путина и Трампа "на полях" саммита АТЭС.