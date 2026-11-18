На двух предприятиях на Кубани произошли возгорания из-за падения обломков БПЛА

При атаке дронов в Северском районе пострадали четыре человека, сообщил оперативный штаб региона

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пожар произошел на двух предприятиях в Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков беспилотников, сообщил оперативный штаб региона.

"В Северском районе при атаке БПЛА пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания на двух предприятиях", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что также фрагменты БПЛА обнаружили по девяти адресам - во дворах частных домовладений и на улицах. В нескольких зданиях выбиты окна, в одном доме повреждена кровля.

На местах работают оперативные и специальные службы.