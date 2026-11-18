Минтранс координирует работу всех видов транспорта для обеспечения сообщения с Крымом

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ обеспечивает бесперебойную логистику и безопасность пассажиров на крымском направлении, сообщили журналистам в ведомстве по итогам заседания оперативного штаба по вопросу ликвидации последствий атак БПЛА на Крымский мост.

"Осуществляем четкую координацию всех видов транспорта для надежного сообщения с Крымом. В приоритете - безопасность пассажиров и создание понятной схемы движения. Обеспечена бесперебойная работа колл-центров, чтобы люди оперативно получали информацию и помощь", - заявил глава Минтранса Дмитрий Ядров, слова которого приводит ведомство.

По данным Минтранса, в настоящее время движение по автомобильной части моста временно приостановлено. Курсирование поездов по железнодорожной части осуществляется по расписанию.

Согласно сообщению, ведется работа по организации дополнительных поездов дальнего следования, а также пригородного сообщения. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи курсируют по расписанию. Для перевозок пассажиров и грузов при необходимости будет задействована Керченская паромная переправа.

В 23:54 16 ноября движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено. Мост был атакован утром 16 ноября и в ночь на 17 ноября. По предварительным данным федерального Минтранса, обошлось без пострадавших.