Турпоток между РФ и КНР благодаря безвизовому режиму увеличился на 43%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Взаимный турпоток РФ и КНР благодаря введенному по инициативе Пекина безвизовому режиму увеличился сразу на 43%, заявил президент России Владимир Путин.

"Развивается и транспортная связанность, активизировано сотрудничество в гуманитарных сферах, и этому способствует, безусловно, практика безвизового режима, введенного по вашей инициативе. Турпоток увеличился на 43% сразу", - сказал Путин на российско-китайских переговорах.

Путин также отметил, что хорошо себя зарекомендовали перекрестные годы РФ и Китая.

Переговоры Путина с Си Цзиньпином проходят в среду в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" в китайском Шэньчжэне.