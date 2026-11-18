Семь человек погибли, четверо ранены в ЛНР в результате атак ВСУ за сутки

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали ряд городов и муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов погибли семеро мирных жителей, еще четверо получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На автодорогах Старобельского и Новоайдарского муниципальных округов неонацисты атаковали легковой автомобиль и микроавтобус, погибли двое водителей. Еще несколько ударов ВФУ нанесли в Новопсковском муниципальном округе по грузовым автомобилям, погибли двое мужчин", - написал Пасечник в своем канале в "Максе".

Он добавил, что в районе села Светлое Старобельского муниципального округа ВСУ атаковали трактор во время полевых работ. "В результате удара погиб 22-летний парень", - уточнил Пасечник.

Также, по данным главы ЛНР, в Беловодском муниципальном округе ВСУ нанесли удар по грузовому автомобилю дорожной службы, в результате чего погиб один работник, еще один получил ранения.

"В Троицком вражеский БПЛА атаковал женщин, которые шли по улице. Погибла 62-летняя женщина, еще двое получили ранения. В результате еще одного удара пострадал 66-летний мужчина", - написал Пасечник.

Кроме того, по его словам, под огонь ВСУ также попали транспортные средства, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Рубежном, Лисичанске и Белокуракинском муниципальном округе.

"Системами ПВО и силами МОГ (мобильных огневых групп - ИФ) над территорией республики уничтожено порядка 40 воздушных целей", - сообщил глава ЛНР.