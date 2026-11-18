Аэропорт Краснодара возобновил обслуживание рейсов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку самолетов сняты в международном аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Краснодара дважды. Последние ограничения действовали менее часа.