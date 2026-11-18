Автобусное сообщение Крыма с материком через Керченский пролив возобновится с четверга

Пассажиров автобусов будут провозить по мосту в поездах

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирские автобусы из Крыма в другие регионы России и Белоруссию возобновляют движение с 19 ноября, сообщили Минтранс республики.

"С 19 ноября 2026 года: Севастополь - Краснодар (отправление из Симферополя в 09:25) - ежедневно; Евпатория - Москва (отправление из Евпатории в 11:00) - ежедневно; Ялта - Минск (отправление из Ялты в 06:25) - через день", - говорится в сообщении.

С 20 ноября также возобновляется движение автобусов из Севастополя (отправление из Симферополя) в Астрахань и из Евпатории в Пятигорск.

"Автобусы отправляются от указанных остановочных пунктов и доезжают до железнодорожной станции Керчи. Затем пассажиры пересаживаются на пригородные поезда и едут в Тамань. В Тамани пассажиров ждут автобусы, на которых осуществляется движение до конечного пункта назначения", - разъяснил Минтранс.

Билеты на пригородные поезда приобретаются отдельно.

В ночь на 17 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крымский мост подвергся атаке, движение по нему приостановлено. Днем 17 ноября возобновилось движение поездов дальнего следования по Крымскому мосту, ближе к 15:00 восстановилось и пригородное сообщение поездами по маршруту Керчь - Тамань.

Пассажиры без автомобилей могут перебраться через Керченский пролив и с помощью паромной переправы. Переправа работает по фактической погоде.

Власти Крыма и Севастополя сообщили, что перекрытие движение по Крымскому мосту не нарушило логистику поставок грузов и топлива на полуостров.