Встреча Путина с премьер-министром Японии в Шэньчжэне не планируется

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин не планирует в четверг встречаться с премьер-министром Японии Санаэ Такаити на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли такая встреча 19 ноября.

У него также спросили, общался ли Путин в среду с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.

"Нет, я не видел", - ответил Песков.