Путин заявил об ответственности РФ, США и КНР за поддержание международного мира

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил совместную ответственность России, США и Китая за поддержание глобальной безопасности и сохранение стабильности системы международного права.

"Три наши государства объединяет не только статус стран-победительниц во Второй мировой войне, но главное - совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности", - сказал Путин в начале трехстороннего саммита РФ-США-КНР.

Президент РФ выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за организацию трехсторонней встречи лидеров РФ, Китая и США.

Новость дополняется