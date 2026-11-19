Военные заявили об ударах по объектам транспорта и энергетики Украины

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по связанным с ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, украинским военным аэродромам, складам боеприпасов, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, военным аэродромам", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что за сутки также поражены места производства, хранения украинских беспилотников и наземных робототехнических комплексов, склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ в 148 районах.