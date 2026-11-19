В Курске количество пострадавших от атаки БПЛА выросло до 11

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Курске, по уточенным данным, в результате утренней атаки БПЛА пострадали не девять, а 11 человек, уточнил губернатор региона Александр Хинштейн.



"В клинике получили ранения три женщины, еще две — в частном секторе, - написал он. - К счастью, у всех пострадавших травмы несерьезные".

Ранее он сообщил, что в частной клинике осколочные ранения получили две посетительницы, и под завалы частного дома попал 12-летний ребенок, его спасли.



Оценка ущерба в Курске продолжается, добавил Хинштейн, отметив, что "гражданская инфраструктура серьезно пострадала".