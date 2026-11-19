Минтранс РФ оценит сроки восстановления Крымского моста в течение дня

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Состояние Крымского моста и перспективы его восстановления после очередной атаки станут предварительно ясны в течение суток, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров "на полях" "Транспортной недели" в четверг.

"Идёт обследование состояния моста. Как уже было сказано, железнодорожное сообщение в настоящее время прекращено. Думаю, к 16:00-17:00 мск сегодняшнего дня мы поймем ситуацию по восстановлению", - сказал Ядров журналистам.

Он отметил, что в фокусе внимания министерства остаются перевозки пассажиров и обеспечение перевозок грузов.

"В случае задержки восстановления мостового перехода есть необходимый задел для того, чтобы обеспечить эту логистику. Помимо этого, у нас сформирован в Минтрансе по поручению (вице-премьера РФ по транспорту - ИФ) Андрея Сергеевича Никитина отраслевой штаб, который координирует работу по восстановлению логистики. Также работает штаб у (вице-премьера РФ по строительству - ИФ) Марата Шакирзяновича Хуснуллина по восстановлению самого моста", - отметил Ядров.

Состояние моста исследуется, добавил он.

"Сейчас не функционирует соответствующее железнодорожное полотно. Идет исследование того, в каких это объемах и какие работы необходимо проводить", - отметил министр.

Ядров также добавил, что транспортное сообщение по морю сейчас не осуществляется из-за погодных условий, но работа в части восстановления логистики ведется.

"Со всеми пассажирами, которые у нас находятся и в Крыму, и на материке, ведется работа. Это порядка 2 тысяч человек в Крыму и 1,5 тысячи в Тамани", - сказал Ядров.