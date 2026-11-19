В Кремле не знают, будет ли будущее у формата трехстороннего саммита РФ-США-КНР

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Пока трудно сказать, будет ли будущее у формата трехсторонних встреч лидеров России, Китая и США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Трудно сказать", - ответил Ушаков журналистам на вопрос о том, будет ли иметь будущее формат трехсторонних встреч лидеров России, Китая и США.

Встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоялась в четверг "на полях" саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.