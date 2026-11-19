Псковский губернатор призвал развивать въездной "родильный туризм"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Псковской области планируют создать условия для медицинского туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Михаил Ведерников на совещании по вопросам реализации национальных проектов поручил разработать комплекс мер по привлечению иногородних пациенток в региональный перинатальный центр, а также выстроить работу с теми беременными, кто задумался о родах в других регионах.

Он отметил, что глобальные демографические тенденции быстро не переломить.

"Но у нас есть свои сильные стороны. Какая-то часть людей по целому ряду причин могла бы выбрать Псковскую область. Прошу профильные министерства до принятия бюджета подготовить конкретные предложения, в том числе с учетом возможностей президентского нацпроекта "Семья", - сказал глава региона.

Также к наиболее актуальным направлениям, на которые необходимо обратить повышенное внимание в рамках реализации нацпроектов, губернатор отнес демографию, диспансеризацию и строительство объектов образования.

Например, говоря о диспансеризации, Ведерников подчеркнул, что задача стоит крайне сложная, раньше ничего подобного в регионе системно не делалось.

"В прямом контакте со всеми главврачами мы начали выстраивать систему, которая позволяет организовывать диспансеризацию на качественно новом уровне. Но недостаточными темпами идет репродуктивная диспансеризация, используются возможности ЭКО. Тем не менее, мы сделали серьезный шаг вперед и в целом понимаем, как решать задачу", - заверил глава региона.