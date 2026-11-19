Путин сказал о конкурентных преимуществах России в ИИ с точки зрения энергетики

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Россия имеет большие конкурентные преимущества для развития искусственного интеллекта с точки зрения энергетики, готова к сотрудничеству в этом направлении, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Он отметил, что для развития в этой сфере нужны дата-центры, которые к 2030 году "потребуют столько же энергии, сколько сегодня потребляет вся Япония".

"У России есть в этом смысле преимущества, потому что мы являемся одним из лидеров в развитии ядерных технологий, мирного атома", - сказал Путин.

Он также отметил, что у России "огромные, мирового уровня запасы углеводородов - и нефти, и газа, и угля", и "огромные возможности гидроэнергетики". Кроме того, в РФ активно развивается возобновляемая энергетика.

"И в этом смысле в России большие конкурентные преимущества, и мы такой хороший партнёр для многих стран, которые хотят развивать искусственный интеллект, а в принципе, это хотят практически все. Поэтому и технологии у нас наработаны хорошие, две компании назвал ("Яндекс "и Сбербанк в сфере развития ИИ, "Росатом" - в части энергетики - ИФ) и объективные возможности для сотрудничества очень большие. И мы готовы к этому сотрудничеству", - заключил он.

В июне вице-премьер Александр Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика" отмечал, что в России установленная мощность ЦОД, предназначенных для выполнения полезных вычислений, составляла на тот момент 1,8 ГВт. "Согласно прогнозам, к 2030 году ожидается увеличение мощности ЦОД до 4,3 ГВт. Ежегодно энергопотребление дата-центрами в России растет примерно на 18%", - писал он.

Большая часть площадей ЦОД расположена в Московском регионе (80%), второй кластер - Санкт-Петербург (7%).

Что касается географии, на долю Москвы и Московской области приходится основная доля коммерческих площадей и крупнейшие кампусы ЦОД: в столичном регионе сосредоточено около 80% действующих серверных ферм. Санкт-Петербург - второй по значимости кластер (7%). "Регионы (Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Дагестан) характеризуются точечным развитием с прицелом на близость к магистральным линиям связи (ВОЛС) и источникам электроэнергии. При этом перспективными являются регионы с наличием свободных как генерирующих, так и электросетевых мощностей, в том числе Ленинградская, Тверская, Смоленская, Курская, Томская, Свердловская области, где есть АЭС, а также Красноярский край и Хакасия, Иркутская и Амурская области, где есть ГЭС", - отмечал Новак.

"Увеличение вычислительных мощностей ЦОД требует роста энергопотребления. Только крупным инвесторам ЦОД - Сберу, "Яндексу", "Ростелекому" и "Росатому" - совокупно потребуется порядка 2 ГВт мощностей к 2030 году", - говорилось в статье вице-премьера.

Сообщалось также, что ведомства вместе с "Россетями" прорабатывали возможности создания спецплощадок для крупных потребителей на удаленных территориях с энергопрофицитом. "Обсуждается вопрос об участии крупных инвесторов ЦОД в покрытии затрат на строительство объектов генерации и сетевой инфраструктуры, необходимых для энергоснабжения ЦОД. Это позволит избежать перекладывания финансовой нагрузки на других потребителей", - говорилось в статье Новака.