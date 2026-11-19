Дума во II чтении продлила на 2029 год скидку Urals/Brent при расчете топливного демпфера

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Действие специального коэффициента (ВСПР), который позволял снижать выплаты нефтяникам из бюджета РФ по топливному демпферу, будет продлено на 2029 год, соответствующие поправки приняла во втором чтении Госдума РФ.

Согласно тексту правительственных поправок в Налоговый кодекс, подготовленных ко второму чтению в Госдуме РФ, обнуление этого показателя предлагается перенести с 1 января 2029 года на 1 января 2030 года.

ВСПР – это встроенный в формулу топливного демпфера учет дисконта Urals к эталонной котировке "Североморский датированный" (Brent). Корректировка приближала индикативную экспортную цену (на роттердамском рынке) на бензин и дизтопливо в формуле демпфера к реальной стоимости российского топлива в Европе. То есть из средней экспортной стоимости бензина вычитается средний за месяц дисконт в цене нефти Urals относительно Brent. Применение скидки снижает выплаты нефтяникам из бюджета.

Ранее, при обсуждении вопроса о продлении механизма на 2027 и 2028 годы предполагалось, что дополнительные доходы бюджета в 2027 году от продления механизма составят 422,8 млрд руб., а в 2028 г. - 493 млрд руб.

Также поправками повышаются на 2027-2028 годы "нормативные" внутренние цены на бензин, дизтопливо и авиакеросин, используемые при расчете демпфера, что может уменьшить выплаты нефтяным компаниям и авиаперевозчикам.

Демпфер – это доплата нефтяникам из бюджета за то, что они продают топливо внутри страны дешевле, чем могли бы продать на экспорт. Он считается как разница между экспортной ценой и условной (нормативной) внутренней ценой, которая закреплена в НК (п. 27 ст. 200), чем выше нормативная цена, тем меньше эта разница и тем меньше выплата.

Законопроект повышает нормативную цену бензина АИ-92 на 2027 г. с 64 тыс. 200 руб. до 66 тыс. 350 руб. за тонну, на 2028 г. - с 66 тыс. 100 руб. до 69 тыс. руб. На 2029 г. устанавливается цена 71 тыс. 750 руб. Для дизтоплива цена на 2027 г. повышается с 60 тыс. 750 руб. до 62 тыс. 800 руб. за тонну, на 2028 г. - с 62 тыс. 600 руб. до 65 тыс. 300 руб., на 2029 г. устанавливается 67 тыс. 900 руб.

Законопроектом также установлены условные значения средних оптовых цены реализации бензина и дизтоплива, заложенные для расчета коэффициента Кабдт в формуле НДПИ, который частично компенсирует бюджету выплаты по топливному демпферу.

Также в налоговом кодексе будет увеличена нормативная цена авиакеросина: на 2027 г. с 70 тыс. до 71 тыс. 650 руб. за тонну, на 2028 г. - с 72 тыс. 800 до 74 тыс. 500 руб. На 2029 год устанавливается цена 77 тыс. 500 руб.

Сейчас выплата по бензину обнуляется, если его оптовая цена внутри страны превышает нормативную более чем на 20%, а по дизтопливу более чем на 30%. В итоге порог для бензина в 2027 г. поднимется с 77 тыс. 40 руб. до 79 тыс. 620 руб. за тонну, в 2028 г. - с 79 тыс. 320 руб. до 82 тыс. 800 руб. Для дизтоплива порог в 2027 г. вырастет с 78 тыс. 975 руб. до 81 тыс. 640 руб., в 2028 г. - с 81 тыс. 380 руб. до 84 тыс. 890 руб. В 2029 г. пороги составят 86 тыс. 100 руб. для бензина и 88 тыс. 270 руб. для дизтоплива.

Демпферная составляющая вычета для авиакомпаний (п. 21 ст. 200 НК) при прочих равных снизится примерно на 1,07 тыс. руб. на тонну керосина в 2027 г. (1 тыс. 650 руб. ? 0,65) и на 1,1 тыс. руб. в 2028 г. (1 тыс. 700 руб. ? 0,65).