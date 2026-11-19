Россия пригласила представителей ЕС в Москву, чтобы понять их позицию по Украине

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предложила представителям Евросоюза приехать в Москву для того, чтобы понять их позицию с целью продолжить диалог по украинскому урегулированию.

"Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию", - сказал Путин на пресс-конференции в Шэньчжене, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Президент РФ подчеркнул: "После этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог по Украине".