Путин заявил об отсутствии у РФ желания продолжать конфликт на Украине

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Россия не имеет никакого желания продолжать вооруженный конфликт на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Но и Россия заинтересована в прекращении конфликта на Украине, уверяю вас. Нет никакого желания продолжать этот конфликт вооруженный", - сказал он журналистам по итогам трехстороннего саммита в Шэньчжэне.

По словам российского лидера, "вопрос в украинской стороне" в урегулировании конфликта. "Хочу повторить еще раз: если они хотят завершить конфликт, пусть соглашаются с теми компромиссами, которые были предложены еще до Анкориджа американцами. Мы с ними согласились, и теперь дело за Украиной", - пояснил Путин.